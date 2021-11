VIDEO: Ilse de Flans confirma su amorío con Mijares y arremete contra Anette Cuburu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No muchos saben que antes de su sonada relación con Lucero, Manuel Mijares sostuvo un romance intermitente bastante largo con Ilse María Olivo, cantante del grupo Flans.

La encargada de confirmar esta información fue la propia Ilse, quien durante su presencia en el programa La Saga con Adela Micha, confesó algunos detalles de esta poco conocida relación sentimental.

Últimamente me andan preguntando mucho eso, y salí con Manueluchas. Sí, salí 7 años con Manuelochas… intermitentes (de) sí y ahora no, porque era cuando él estaba de rockstar y… yo también", dijo la artista ante los cuestionamientos sobre sus parejas amorosas.

Acto seguido, su colega Isabel Lascurain comentó: "Son 7 años que se convierten en 5 meses de lo (poco) que se vieron”, dejando entrever que de todo ese lapso los artistas no estuvieron mucho tiempo juntos. A lo que Ilse añadió: “O menos… entonces pues nada que ver".

Posteriormente, la integrante de Flans recalcó que el ex de Lucero salía con muchas mujeres durante esa época. "Estaba de rockstar Mijares, ese no pelaba a nadie. Estaba con la Bolocco, con no sé cuentas… ¡uy! ...".

Además, durante la charla, Ilse refrendó que no le gusta que le cuestionan sobre sus parejas anteriores y recordó la insistencia de la conductora Anette Cuburu por indagar en el tema.

Anette Cuburu lleva no sé cuántos años queriéndome preguntar de 'Vamos a hablar de los novios'". Y yo, pues realmente no es relevante. Nunca le respondo la pregunta. Y esta vez no sé cuántos años después, estábamos en rueda de prensa, antes de salir a cuadro, y yo 'Qué flojera tus preguntas'", manifestó.

Agregó que en esa ocasión respondió la pregunta y Cuburu le mencionó que si había problemas con su compañera Mayte, ya que ella había salido con Manuel Mijares. Ante ello, Ilse mencionó que no sabía sobre ello.

La verdad es que me dan un poco de flojera esas situaciones. Nunca tuve nada que ver con Mayte, yo nos sabía que Mayte tenía sentimientos por Manuelochas [Manuel Mijares]. Sí, salí con él, era cuando él estaba de rockstar", declaró.

Fuente: Agencia México