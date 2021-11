"Voy a morir": Tras dejar Televisa, exconductora de 'Hoy' se ahoga en llanto; está muy enferma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, cantante y exconductora del programa Hoy, quien tiene 9 años desaparecida de Televisa, reveló que sus recientes problemas de salud la han hecho pensar que está cerca de la muerte.

Se trata de Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez. Como se recordará, actuó en varios melodramas de Televisa como DKDA: Sueños de juventud y hasta protagonizó Amarte es mi pecado en el 2004, sin embargo, en 2012 se alejó tras participar en Por ella soy Eva.

Alessandra incluso fue conductora en el matutino Hoy luego de la salida de la conductora Roxana Castellanos, pues fue invitada por la productora Carmen Armendáriz para integrarse, aunque salió en 2012.

En entrevista para el programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, la cantante de Sentidos Opuestos compartió junto a Ari Borovoy, que pese a que se aproxima su regreso a los escenarios con el 90's Pop Tour, el 2021 no ha sido un buen año para ella.

Ahogada en llanto, Alessandra reveló que está asustada, pues atraviesa por una situación complicada, ya que su estado de salud se ha ido agravando y sus dolores cada vez son más intensos.

Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor", dijo entre lágrimas.

Muy preocupada, Alessandra agregó que todo empezó a inicios de año, pues estuvo acumulando mucho estrés.

Todos estos primeros meses del 2021, híjole, madr... tras madr..., susto tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas", contó.

La actriz no dio más detalles de su padecimiento y de la gravedad, aunque mencionó que está bajo tratamiento médico. Aseguró que debido a los cambios físicos y hormonales que vive por su edad y estado emocional, es que esto se desencadenó.

Afortunadamente no tengo nada grave, pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación, sobre todo de angustia y de mucha preocupación, y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasas del: 'Esto no lo había sentido nunca antes', a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: '¿Otra vez?'. Ya estoy tan acostumbrada que, a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto, pero ya estoy harta", dijo.

