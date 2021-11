Adiós Televisa: Tras fama en novelas e irse a TV Azteca, actriz pierde protagónico; acabó vetada

Ciudad de México.- Luego de rumores de que la actriz y cantante Danna Paola sería la encargada de interpretar a Gloria Trevi en la bioserie que prepara Televisa, es la productora Carla Estrada quien responde.

En entrevista para De Primera Mano, Estrada rompió el silencio y reveló si la actriz, quien el año pasado estuvo vetada de la televisora de San Ángel por irse a La Academia de TV Azteca, es la elegida.

Como se recordará, Danna inició su carrera en 1999 en Televisa siendo solo una niña e incluso estuvo como conductora infantil en la edición de sábado del Programa Hoy.

Estuvo en telenovelas como Rayito de Luz, María Belén, ¡Vivan los niños!, De pocas, pocas pulgas, Amy, la niña de la mochila azul, Muchachitas como tú y Atrévete a soñar, en su mayoría como protagonista, sin embargo, al parecer no volverá.

Me lo ha preguntado todo mundo pero la verdad es que no he hablado con Danna Paola. Ella es una chica muy talentosa, sí estuve en pláticas con ella hace unos 5 años para otro proyecto, pero en este caso no he hablado con ella", dijo negando la noticia.