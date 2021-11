Adiós TV Azteca: Tras 27 años al aire y veto en 'Ventaneando', ejecutivos dan golpe a Chapoy

Ciudad de México.- Tras 27 años en TV Azteca luego de iniciar su carrera en Televisa, cada vez surgen más detalles del fuerte pleito que tendría la titular de Ventaneando Pati Chapoy con ejecutivos de la empresa. Incluso, se dice que ya vetó un programa.

Luego de confirmar que el próximo lunes se subirá al auto del 'Escorpión Dorado' para su programa de YouTube Escorpión al Volante pero con sus condiciones, trascendió que la jefa de espectáculos sí tendría un fuerte pleito con altos mandos en el Ajusco.

Según el youtuber Alejandro Zúñiga, Pati Chapoy vetó un programa de Ventaneando y la molestia de Pati sería dirigida específicamente contra Sandra Smester, directora general de contenidos en TV Azteca, por traer al canal a los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Y esque después del fallecimiento de Alberto Ciurana, quien se sabe tenía una pésima relación con Pati y hasta 'pidió la cabeza' de Daniel Bisogno en enero, Sandra se quedó con el puesto, pues era su 'mano derecha'.

Comentó que Pati no iría a los tan promocionados Premios de la Radio, y aunque se decía en ese momento que Bisogno sí, ninguno de Ventaneando asistió a la gala celebrada este jueves, pese a que estaba prácticamente todo el talento de TV Azteca ahí.

Sandra invitó a Linet Puente y a Mónica Castañeda y ya sabes que ellas hacen lo que Pati dice y ella les dijo: '¿Va a ir Chisme No Like?', 'No, no no. No van, no vayan'... y que no van. Según dicen, 'Ventaneando' no cubrirá nada, ni la alfombra roja".