¿Fue infiel a Andrea Legarreta? Actor de Televisa traiciona a Erik Rubín y exhibe íntimo secreto

Ciudad de México.- El cantante y actor Benny Ibarra soltó la lengua y dio detalles del encontronazo que tuvo con Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, a unos días de la polémica que causó Paulina Rubio con su visita al programa Hoy de Televisa.

Durante su presencia en el matutino Sale el Sol, Benny, quien tuvo participaciones especiales en telenovelas de Las Estrellas como La fea más bella y Atrévete a soñar, 'balconeó' al esposo de Andrea Legarreta, con quien tiene 21 años casada.

¿Le fue infiel? No, no tiene nada que ver con este tema que ha sido bastante comentado en las últimas semanas luego de que se destaparan varios romances que tuvo el exTimbiriche con varias mujeres en su juventud.

Benny dijo que cuando Rubín llegó a Timbiriche, le hicieron la vida de cuadritos gastándole bromas muy pesadas por ser el nuevo luego de que el propio Erik relatara que en una ocasión se peleó a golpes con él por lo que le hacían dentro del grupo.

Al ser cuestionado sobre la pelea más fuerte que vivió en esa época, Ibarra sorprendió al revelar:

Con Erik, por eso es mi amado compadre, son historias fuertes que van forjando ahí el amor, y también a mí me desesperaba mucha cuando recién entró, porque nosotros ya éramos "maduros" y él llegó de provincia y era como más tímido, entonces no entendía que uno ya había madurado, y nos encerró a Diego y a mí en un balcón y no nos dejó salir como por media hora y más, entonces yo le decía a Diego 'ahorita que salgamos nos lo madr....', abrió la puerta Erik y me le fui sobres, y me abrazó y me tiró al sillón y no me dio un solo golpe", dijo.