¡Lamentable! Aumentan a 9 las víctimas fatales del concierto de Travis Scott en el Astroworld

Texas, Estados Unidos.- Este jueves, 11 de noviembre, aumentaron a nueve las víctimas fatales de la avalancha humana que se desató durante el concierto de Travis Scott, en el Astroworld, festival musical que tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, el pasado viernes.

Bharti Shahani, estudiante universitaria, de 22 años, falleció este jueves derivado de una muerte cerebral que presentó el pasado martes, 9 de noviembre, por lo que fue conectada a un ventilador en el Hospital Metodista de Houston, donde arribó después de haber resultado ser una de las víctimas del concierto.

Durante las primeras horas tras el festival musical se pudieron confirmar ocho victimas fatales; además de ellos, 11 sufrieron un paro cardíaco y cientos más resultaron heridos.

Los padres de Shahani la describen como "la cabeza de la familia" y la "segunda madre de su hermana menor", ya que los progenitores de ambas tuvieron que enfocarse en el negocio familiar para lograr obtener estabilidad económica.

Ésta fue la primera cosa que me pidió para ella. Yo le dije que 'no' porque no vamos a conciertos. Ni siquiera sabemos de qué trata este evento. Sabía que podía ser de música y para divertirse, pero esto no fue un concierto, no. No sé lo que fue, pero no fue un concierto, porque mi bebé no volvió." Declaró la madre de Shahani.