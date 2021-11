Mi horóscopo de hoy 11 de noviembre 2021: MHONI VIDENTE y las predicciones de este jueves para mi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy jueves 11 de noviembre 2021 (11:11), un día cabalístico en el que se abre un portal para todos los signos del zodiaco; ¿estás listo para conocer cuál será tu suerte este día? ¡No te pierdas las predicciones de hoy!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En más de una ocasión Mhoni Vidente ha señalado el poder del portal 11:11, pues es un número mágico que permite manifestar deseos y nuevas oportunidades. ¿Ya sabes qué aspecto de tu vida quieres mejorar? Oriéntate con el horóscopo de hoy compartido por la pitonisa más querida de México.

El 11 es un número cabalístico, según Mhoni Vidente.

Aries

Es momento de cumplir esa promesa que le hizo a su pareja, ¿quiere problemas? Si la respuesta en 'no', ya sabe que hacer. Comienza a recoger lo sembrado luego de apretar su cartera. Hable con su jefe, él lo instruirá. Se encuentra muy bien de salud física y mentalmente.

Tauro

En el amor, vendrán sorpresas emocionantes y agradables para usted y sus seres queridos. Su forma de anticiparse hace que esté económicamente sin preocupaciones. Profundas transformaciones en su nuevo trabajo. Preste más atención a su salud y vaya al doctor.

Géminis

Excelente día para ser sincero con su pareja sobre ese tema que no le llama tanto la atención; verá que le conviene ser sincero. En su economía, la racha va muy mal. Recobra el interés en sus labores gracias a un viejo proyecto. Tras los excesos de estos días, duerma.

Cáncer

La amistad no debe faltar en su relación, aunque sabe bien que hay cosas que solo se hablan con amigos. Ocasión perfecta para iniciar un gran ahorro. En la oficina, hay muchas formas de demostrar que es fuerte sin herir a nadie. Las molestias musculares se irán en estos días.

Leo

Ya no piense en esa pareja del pasado, o tendrá dolores de cabeza; la vida se la quitó por una razón. Cuidado con su dinero, no se deje engañar por personas que no conoce; le robarían. Su trabajo necesita un esfuerzo por parte de usted. Ir al médico viene siempre bien.

Virgo

Los problemas con la persona que tanto le gusta se resolverán, pero debe acordar ser paciente y amable. Tiene un muy buen olfato financiero, aprovéchelo e invierta con sabiduría. Día perfecto en productividad en el terreno profesional. Cuide sus dientes de forma especial.

Libra

¡El portal 11:11 lo llama! Pierda el miedo y arriésguese a una tener una nueva historia de amor, más apasionada que nunca. En el contexto de las actividades con el dinero, todo bien. El trabajo que ha realizado le enorgullece. Jornada llena de vitalidad y energía y buenas vibras.

Escorpio

La vida en pareja sigue en pausa; sabe que sus prioridades son otras. Quizá se demore esa llamada, pero tenga fe, pues crecerá siempre y cuando lo desee. Reivindique sus derechos del trabajo para hacerse respetar. Su organismo necesita más descanso en las noches.

Sagitario

Su mal carácter en este día puede provocar conflictos con su familia. Tendrá problemas con su tarjeta de crédito, por lo que será una señal del destino para que no despilfarre. En el plano del trabajo y todo lo relacionado, llega ese esperado aumento de sueldo. Vigile su tensión arterial.

Capricornio

Encuentro con personas que hace mucho tiempo desaparecieron causarán furor en su día, es parte de su portal 11:11. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más retraso. Llegará a acuerdos buenos con sus compañeros. Día favorable para alcanzar la estabilidad en el estómago.

Acuario

Querrá vivir la vida con mayor aventura; salga de su hogar y busque eso que tanto desea; ahora es el momento. No se agobie pensando en ahorrar, disfrute del dinero. Con su elección, acaba de marcar su porvenir en el trabajo. La alimentación inadecuada podría ocasionarle daños.

Piscis

En el amor, viva el momento sin miedo y cómase el mundo; siempre es mejor gozar el presente. Día difícil para realizar pagos a otros bancos. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto de trabajo. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone los aeróbicos.

Fuente: Staff