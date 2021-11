Pidió limosna: Tras caer en drogas y pleito con Galilea Montijo, galán de Televisa se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 17 años trabajando en Televisa luego de debutar en 2004, llega al programa Hoy luego de un pleito con Andrea Legarreta y Galilea Montijo y haber tenido unos inicios muy complicados.

Se trata del guapo tapatío José Ron, quien acaba de despedirse de la pantalla chica luego de protagonizar La Desalmada junto a Livia Brito, la cual resultó ser todo un éxito en audiencia.

Y esque el galán acudirá al foro del programa Hoy no con un nuevo proyecto, sino con su grupo de rock Koktel, con quien lleva ya tiempo tocando, pues la primera pasión del actor en realidad no es la actuación, sino la música.

Como se recordará, el protagonista de melodramas como Enamorándome de Ramón, Muchacha italiana viene a casarse, Ringo y Te doy la vida, tuvo un fuerte encontronazo con las dos conductoras titulares del matutino: Legarreta y Galilea, sobre todo con esta última.

Todo sucedió en el 2017, cuando Ron se mostró molesto ante una publicación del actor chileno Cristián de la Fuente, quien comparó sustituir una ida al gimnasio con talar un árbol, mientras grababa la telenovela En Tierras Salvajes.

El comentario de Ron fue discutido en el programa Hoy, provocando que tanto Gali como Andrea tomaran partido e hicieran algunos señalamientos que evidentemente defendían al chileno, por lo que el tapatío enfureció y les pidió que es "muy fácil hablar" pero que primero se informaran.

Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme, entonces, no digan que me conocen. No digan que les extraña mi reacción porque no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas. Hay que decir las cosas como son", añadió para las cámaras de 'Hoy'.