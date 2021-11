Polémico conductor de 'Guerra de Chistes' se ahoga en llanto y suplica perdón al aire en Televisa

Ciudad de México.- El conductor y comediante Radamés, quien formó parte del exitoso programa Guerra de Chistes, dejó en shock al público de Televisa debido a que en plena transmisión al aire rompió en llanto y le suplicó perdón a su esposa Yered Licona.

En 2015 el mundo del espectáculo volteó los reflectores hacia este matrimonio pues el también actor de 49 años fue señalado por 'La Wanders Lover' de haberle propinado una brutal golpiza que la hizo parar en el hospital.

Aunque la artista emprendió acciones legales y pretendía meter en la cárcel a su marido, frenó todo el proceso para no lastimar a la hija que tienen en común. Ahora que ya pasaron varios años desde el duro conflicto, los famosos tienen una relación y actualmente comparten créditos en el reality de Televisa Inseparables.

Durante un reciente capítulo del programa de Canal 5, Radamés se conmovió hasta las lágrimas al suplicarle a su esposa que lo disculpara por todo el daño que le ha hecho a ella y a la familia que han formado juntos.

Perdóname por beber, perdóname por el daño que te he hecho y a mis hijas y a todos los de nuestro alrededor. Porque hay veces que las adicciones se vuelven egoístas y no piensa uno en ese momento. Que me perdonen mis hijas. Por favor no quiero volver a tener esto en mi vida, Dios, por favor", dijo destrozado.