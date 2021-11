Shock en Televisa: Hijo de Yahir reaparece en TV Azteca y hace dura confesión en vivo

Ciudad de México.- Tristán, quien es hijo del querido cantante y actor de Televisa Yahir, reapareció en la señal de TV Azteca hace unas horas para hablar de sus adicciones y volverle a rogar a su padre que lo acepte tal cual es durante la entrevista que brindó a Elisa Beristain y Javier Ceriani para Chisme no Like.

El joven aseguró que sus problemas se detonaron desde que era un niño y aseguró que la presión de tener un padre famoso, quien saltó a la fama luego de participar en La Academia, le afectó mucho.

No puedo ser yo, no puedo crear contenido que me guste, que me interese, porque hay comentarios, hate, todo lo hago mal porque soy el hijo de Yahir y debería ser como el. Es demasiada presión. Sí he vivido bajo mucha presión y no es justificación, no es excusa pero sí está cañón", comentó.