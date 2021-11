Sigue a Luciano Vittori en el estreno de 'Maradona: Sueño Bendito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 29 de octubre se llevó a cabo el estreno mundial de la miniserie biográfica sobre Diego Armando Maradona por la plataforma de streaming Prime Video, a casi dos semanas de ser revelados 7 de 10 episodios, su historia y personajes siguen dando de qué hablar.

En una entrevista con TRIBUNA, el actor Luciano Vittori, quien da vida a Gustavo Flores asistente del director técnico Carlos Bilardo en Maradona: Sueño Bendito, nos habla de su experiencia realizando este ‘viaje en el tiempo’ de gran impacto en su vida profesional y personal.

¿Quién es Gustavo Flores?

"Es el nombre ficticio del personaje pero en la realidad se llamó Carlos Pachamé. Fue el asistente de Bilardo que estuvo en el mundial del 86 (México) y mundial del 90 en Italia. Estoy siempre con la selección argentina, en la previa del mundial, en las eliminatorias, en la concentración del mundial, siempre junto a Bilardo, soy su mano derecha y también grabé escenas con Diego Maradona”.

Personalmente ¿Te gusta el fútbol?

“Si, pero no tanto, , cuando juega la selección argentina soy muy eufórico y pasional, pero la verdad no sigo a ningún club”.

¿Consideras que tus raíces argentinas te conectaron de forma especial con el personaje?

“Bueno, si, mi familia es de Argentina, yo soy nacido aquí en Ciudad de México. Yo creo que venir de una familia argentina si me conecta, de hecho mi papá y mi hermano son muy futboleros... como que crecí un poco con esta cultura, el aficionado argentino, el ‘hincha’, es muy pasional, vive mucho el fútbol y en esto de hacer la serie, el viernes vi el capítulo 6 donde grabamos las eliminatorias contra Perú. Ese partido había que ganarlo y me acuerdo que en la sesión yo no sé por qué pero lo viví de verdad, lo festejé muy cañón. La verdad no hubo tanta actuación, sentí esa pasión por ganar ese partido”.

¿Por qué Gustavo Flores llamó tu atención?

“De hecho el casting que hice fue para un personaje diferente, un dirigente de la Asociación de Fútbol Argentina que se llama Rubén Moschella. Pero cuando hago el casting también estaban buscando al asistente, más para él no estaban haciendo casting porque... va, el asistente tiene más presencia que diálogo y cuando me llaman para decirme que me quede, me piden para asistente de técnico porque Moschella es un personaje que se tenía que ver como mayor. Lo que me decía el productor es que mi personaje iba a estar todo el mes grabando junto a la selección y a pesar de que iba a tener mucha presencia y poco diálogo, de hecho iba a tener el mismo diálogo que el personaje por el que hice casting”.

¿Cómo te preparaste para interpretarlo?

“Mi personaje se fue desarrollando más en el transcurso de la filmación junto al actor que hizo a Bilardo, Marcelo Mazzarello, que viene de una veta cómica, yo también hago un poco de improvisación, entonces como que nos entendíamos mucho en escena con Marcelo y obviamente cuando me dijeron ‘ya te quedaste’ empecé a ver muchos videos para ambientarme y orientarme en la época y ver si veía alguna gestualidad o un personaje que tuviese razón con Bilardo, estudié bastante a Bilardo porque si iba a ser su mano derecha tendría que conocerlo”.

¿Cuál es tu momento favorito de la serie?

“Justo nací el 22 de junio del 86, el día en que Maradona hacía el gol con la mano. Yo nací a la 1 de la madrugada de ese domingo, ya en la tarde mi papá había comprado los boletos para el Estadio Azteca y se fue con mi abuelo y mi tío a ver el partido... mis abuelos siempre me dicen que se acuerdan de mi cumpleaños”.

¿Qué representa este trabajo para tu carrera?

“En lo personal es un salto gigante, nunca había hecho una serie internacional, con una producción súper grande y sobre un personaje mundial, creo que la van a ver desde Turquía hasta Japón, es un parteaguas en mi carrera (ojalá). Espero que de esto salgan más oportunidades de trabajo”.

¿Qué te gustaría destacar para animar al público a ver la serie?

“Lo que pasó a raíz de esta serie. Estoy ansioso a que salgan mis capítulos, lo que se ve creo que es positivo, demostrar que Maradona no es lo que se conoció solo los últimos años, no es solo un drogadicto, tuvo un pasado que lo llevó a eso y habla un poco de la perseverancia, el que cumple sus sueños es el que se esfuerza y el lamentablemente se juntó con gente que no fue lo mejor, como su representante que era Cóppola. Mucha gente me ha dicho ‘no la voy a ver porque no quiero ver la serie de un drogadicto’ y lo entiendo, pero justamente si, mírala porque vas a entender de dónde viene todo eso, vas a entender sus principios, recomiendo no ser tan subjetivo y mirarlo de un punto más frío tal vez, y pues en lo técnico aprovecharlo, siento que está muy bien hecha cuenta con actores famosos en Argentina y pues nada, darle una oportunidad”.