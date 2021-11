VIDEO: Lyn May hace a un lado su enemistad y acude a hospital a visitar a Carmen Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lyn May llegó esta tarde de jueves al lugar en el que se encuentra hospitalizada Carmen Salinas, y frente a las cámaras dijo que la actriz es su amiga de toda la vida, desde que hicieron la película Tívoli, en 1975.

Durante su encuentro con la prensa, la acapulqueña negó que tuviera problemas con Salinas, pese a que en febrero de este año ambas estuvieron envueltas en una polémica donde se atacaron mutuamente.

No hay problemas, ni ella ni yo, son cosas del show, andamos en esto y nos hacemos promoción de esta manera, pero tanto ella y yo sabemos que nos hemos querido", dijo Lyn a su llegada al hospital.

En la disputa de febrero pasado, durante en una entrevista con De Primera Mano, Lyn dijo que su amiga era elitista desde que había entrado a la política y que los rumores de su muerte habrían salido de Carmen.

Al respecto, Carmen no se quedó callada y publicó un mensaje en sus redes sociales con una foto de una tarjeta firmada por la propia Lyn May.

Por la amistad que siempre nos unió pagué la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron, (...), es pecado decir tantas mentiras, como las que usted echa siempre. Dios la perdone", escribió ella.

Ahora, Lyn, vestida de gala porque decía que venía de un evento, comentó: "Vengo a apoyarla como siempre la he apoyado, ella siempre sabe que la he apoyado, cuando su hijo se enfermó la primera que estuvo fui yo", recordó, y también refirió que el apoyo ha sido mutuo.

"Cuando yo empecé me decía cómo actuar en Tívoli, yo no sabía nada de cine, ella me enseñaba cómo porque yo no sabía hacer nada y lloraba", señaló.

Es de tantos años que se conocen, que Lyn afirma que Carmen tiene que bajarle un poquito al trabajo, motivo por el que piensa que la actriz habría colapsado.

Trabaja demasiado, yo siempre se lo he dicho, ya debe bajarle un poco al trabajo porque ya tenemos muchos años trabajando. Cuando yo conocí a Carmen ya estaba ella trabajando, Yo trabajaba también en el teatro, pero no hacía teatro, cine y televisión como ella, y sigue igual, le tiene que bajar", dijo.

Como muestra de que no hay rencillas entre ellas, contó que hace poco fue a comer a su restaurante y hasta dijo que no había señales de que estuviera enferma: "No, ella siempre ha estado sana, siempre ha sido una mujer muy sana".

Aunque intentó entrar a visitarla, el acceso le fue negado, por lo que dejó el lugar momentos después.

Váyanse, déjenla en paz. No puede atender a nadie, recen, es la mejor manera de ayudar a Carmen", indicó.

La actriz Carmen Salinas, de 82 años, se encuentra hospitalizada tras haber sufrido, al parecer, un derrame cerebral, motivo por el que se encuentra en coma y respirando artificialmente, según informó su familia en un comunicado.

