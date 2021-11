VIDEO: ¡Pleito en TV Azteca! Conductores tienen tremenda pelea en pleno programa en vivo

Ciudad de México.- William Valdés criticó sin compasión a Javier Ceriani durante una emisión en vivo del programa Chisme No Like desde los foros de TV Azteca, en la que su conductor habló de los polémicos motivos de la salida del cantante de Univision.

El exintegrante del grupo CD9 se lanzó contra el argentino y aunque admitió que sí lo despidieron del show Despierta América cuando tenía 19 años de edad, también recalcó que esa es la única verdad que el presentador ha dicho sobre él.

Es la única verdad que has dicho sobre mi persona ¿Qué me echaron de Univisión? Sí, me echaron de Univision. Despierta América empieza a las 7:00 de la mañana y yo legaba a las 8:00 y siempre llegaba tarde. Tengo 19 años, llego a Univision, me enfrento a ese monstruo de cadena. Mucha gente de Miami me ha tirado mucha mier... Un chico inmaduro, que no sabía nada de televisión", dijo.