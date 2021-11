Adiós 'MasterChef': Desprecian a conductora de TV Azteca por "vieja" y famosa 'roba' su trabajo

Ciudad de México.- La exconductora de Televisa Rebecca de Alba, quien este año se integró a las filas de TV Azteca para conducir MasterChef Celebrity México, sería reemplazada por una polémica estrella que incluso participó esta temporada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego del inesperado brote de Covid-19 que hubo en la producción del reality de cocina y provocó que muchos tuvieran que aislarse, se reportó que Rebecca se habría molestado con ejecutivos por poner su salud en riesgo, puesto que ella se contagió y hasta terminó en el hospital.

La cuenta de Twitter @lacomadritaof2 aseveró que Rebecca había quedado en "malos términos" con la producción del reality, debido a su estado de salud. Agregó que supuestamente la presentadora ya no quería estar al frente de la emisión.

El canal de YouTube 'MasterMen Mx' reportó que la conductora no habría sido bien aceptada por el público, además de que a sus 57 años ya luciría "vieja" para estar al frente de la emisión.

Rebecca de Alba no ha convencido a la gran mayoría de los televidentes. Ha pasado extremadamente desapercibida y lo peor de todo es que en los pocos capítulos que estuvo, las cámaras de MasterChef evitaban enfocarla porque no sé quién la vestía o maquillaba pero no la hacían lucir y los zooms que le hacían, pues lucía un poco mayor", mencionó.