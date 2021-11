¿Adiós Televisa? Tras hundirse en vicio y 7 años en 'Hoy', 'El Negro' Araiza hace dura confesión

Ciudad de México.- Este viernes 12 de noviembre la producción y elenco de Hoy celebró por adelantado el cumpleaños número 57 del querido conductor y actor mexicano Raúl 'El Negro' Araiza, quien realizó un ejercicio de sinceridad e hizo insólitas revelaciones totalmente en vivo.

Resulta que en el set del matutino de Las Estrellas armaron un pequeño campo de golf, pues al negrito le apasiona este deporte, y mientras jugaba tuvo que confesar frente a las cámaras algo que los televidentes no sabían de él.

En primer lugar, Raúl admitió que ha cometido "muchos errores" en su vida, pero que actualmente se siente en una etapa muy estable. Como se recordará, el famoso se hundió en el vicio del alcohol y además le puso el cuerno en varias ocasiones a su exesposa Fernanda Rodríguez.

Asimismo, el hijo de la primera actriz Norma Herrera aseguró que Televisa es su "vida" pues recordó que todos los momentos importantes de su vida los ha pasado dentro de los foros de grabación y recordó que en toda su carrera él jamás ha pisado otra televisora.

Además, Araiza fue muy sincero y admitió que actualmente está tomando terapia para sanar viejas heridas de su niñez y confesó que en algún punto de su infancia llegó a pensar que sus padres no lo querían.

Estoy trabajando con el terapeuta cosas de mi niñez, porque hay que ir trabajando la ausencia de padre, me mandaron a estudiar fuera de México 4 años y yo decía no me quieren", expresó y aseguró que no piensa en el futuro y recordó que vive "solo por hoy".