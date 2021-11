Adiós TV Azteca: Tras pleito con Legarreta y veto de 'Hoy', polémico conductor vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien fue vetado de Televisa y tras abandonar el programa Hoy se volvió el peor enemigo de Andrea Legarreta, está de vuelta en la televisora y desató polémica.

Se trata del irreverente actor y conductor Alfredo Adame, quien durante casi 30 años estuvo participando en exitosos melodramas como Retrato de familia y La fuerza del amor.

El histrión hasta fue conductor del matutino Hoy, sin embargo, fue vetado de la televisora durante años y culpó a Andrea Legarreta, con quien trabajo en el programa durante los primeros años.

Adame terminó peleado con la esposa de Erik Rubín y lanzó fuertes insultos contra ella, acusándola de infiel y de haber sostenido una presunta relación extramarital con un vicepresidente de Televisa, a lo que Legarreta respondió negando todo y acusándolo de violencia de género.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", expresó.