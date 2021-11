Ahogado en deudas: Tras veto de Televisa y pedir dinero para sobrevivir, actor se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- El actor Benito Castro, quien tiene casi 60 años de trayectoria artística, confesó en el programa Hoy que sigue con deudas y sufriendo una dura crisis económica luego de que se quedara sin trabajo y en la ruina durante la pandemia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cuando trabajaba con el fallecido Paco Stanley en Televisa, fue vetado por hablar de más. Gracias al conductor, padre del conductor Paul Stanley y quien intercedió por él, lo perdonaron.

Junto a él vivió una de sus etapas más críticas pues cayó en las adicciones: el alcoholismo y las droga. Confesó que solo se detuvo al sentir cerca la muerte.

Castro, quien ha desarrollado su carrera sobre todo en programas de la empresa de San Ángel y algunos en TV Azteca, afortunadamente ya encontró trabajo en la serie de comedia de Las Estrellas Albertano contra los Mostros.

El actor confesó, en una entrevista del programa matutino Hoy, que aunque aún sigue teniendo muchas deudas, le alegra el hecho de ya tener trabajo, pues hace apenas unos meses tuvo que recurrir a drásticas medidas para sobrevivir, como vender su moto.

Mencionó que, aunque todavía tiene bastantes deudas y no tiene para pagarlas, poco a poco sigue intentando que todas queden cubiertas luego de que en meses pasados tuviera que pedir varios préstamos al banco.

No, no he pagado, traigo a los bancos atrás de mí y para que les pague todavía falta, pues apenas estoy empezando a chambear", confesó.

El comediante también reveló en el pasado que aceptó ayuda de sus amigos y no le da pena reconocer que había vivido de la caridad, pues tuvo la necesidad de pedir dinero para sobrevivir, aunque siempre es mejor tener un salario fijo.

Benito afirmó que no tiene miedo ni a sus deudas ni al banco, pues se le vio tranquilo y confiado, asegurando que a sus 75 años no lo pueden llevar preso.

De una vez le digo al banco que, o me esperan o me llevan a la cárcel, al fin que ya tengo 75 y no me van a poder meter, se van a tener que aguantar", expresó.