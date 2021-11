¿Chapoy la vetó? Tras 5 años en TV Azteca, Carmen Muñoz sale del aire y fracasa ante Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Surgen rumores de que la conductora de Al Extremo, Carmen Muñoz, habría sido despedida de TV Azteca luego de que no se le ha visto en días en ningún programa, ni siquiera en el magno evento de los Premios de la Radio.

Muñoz, quien es de las presentadoras favoritas del canal, desde que estaba en Enamorándonos, faltó a la entrega de los Premios de la Radio, pese a que estuvo todo el talento del Ajusco, menor el elenco de Ventaneando.

Anette Cuburu y Uriel Estrada también han estado solos en el foro de Al Extremo, por lo que usuarios ya empezaron a temer que Muñoz no vuelva al programa luego de surgieran versiones de que habría cambios en el canal y se avecinan despidos.

Hace poco estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy y el resto del elenco promocionando su nuevo libro Dale Like al Amor, pero hasta el momento, no ha dicho por qué no se le ha visto de vuelta en la pantalla chica, aunque algunos especulan que estaría de vacaciones.

Con su ausencia siendo mantenida bajo total hermetismo, pues no le ha contestado a ningún usuario que en sus redes le pregunta por qué no está, se dice que podría haber sido víctima de un veto o una sanción y hasta se dice que podría irse a Televisa.

Ya que Pati Chapoy es la jefa de espectáculos en la televisora y quien usualmente es quien tiene más poder, se rumora que podría haber tenido algo que ver, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Incluso, Televisa exhibió el fracaso de Muñoz en la empresa pues presumió que su telenovela SOS Me Estoy Enamorando los superaron en un 132 por ciento en rating.

¡Superó a la competencia por 132%! Gracias a ti, @SOSenamorando se colocó como lo más visto en su barra de horario con una audiencia de 2.7 millones de televidentes", escribieron.

Hasta el momento todo permanece en calidad de especulaciones, hasta que la conductora rompa el silencio y pueda aclarar dónde está y si se va de TV Azteca.

Fuente: TVNotas e Instagram @alextremotv, @carmenmoriginal y @televisaprensa