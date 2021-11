Esposa de exgalán de TV Azteca lo exhibe; él le pidió el divorcio ¿por tener amante en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Isabella Castillo rompió el silencio ante los rumores de infidelidad luego de que anunciara que su matrimonio con el exgalán de TV Azteca Matías Novoa había llegado a su fin luego de apenas dos años casados.

La actriz de El Señor de los Cielos, serie de Telemundo en la que surgió el flechazo, reveló algunos detalles de su divorcio del chileno, con quien se casó en 2019.

Luego de que se dijera que todo se acabó porque él le fue infiel con la actriz de Televisa Michelle Renaud, fue Matías quien lo negó.

Por otro lado, la periodista Martha Figueroa señaló que en realidad habría sido Isabella quien engañó a Novoa con otro actor y este sería el hijo de Omar Fierro, Nicolás Fierro.

Entre tantas especulaciones, la actriz de 26 años abrió su corazón para la revista People y aseguró que ha sufrido mucho la separación, pues fue Novoa quien decidió terminar con su matrimonio.

Ha sido un proceso difícil y doloroso. Estoy recalculando, adaptándome a dejar las costumbres, pero es así. Hay que vivirlo, crecer y salir adelante", explicó Castillo.

A casi 15 días de que los artistas confirmaran su ruptura, la actriz cubana-estadounidense respondió que él fue el primero en dar el paso para acabar con su relación:

Él tomó la decisión. Fue duro de escuchar. Pero si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos".

De la misma manera, la actriz, quien pronto aparecerá en la pantalla de Televisa con la transmisión de la serie Malverde: El Santo Patrón, manifestó que no se esperaba una petición de este tipo, pues ambos estaban en planes de mejorar el lugar donde vivían.

No lo veníamos platicando, de hecho, estábamos redecorando la casa en México, simplemente sucedió. Sí, quedamos en buenos términos. Tuvimos la madurez suficiente para que así fuera y de esa manera no arrastrar rencores ni malas energías que no llevan a ninguna parte", dijo.

Y ante los rumores que aseguran su truene se debe a que Matías ha iniciado una relación sentimental con Michelle Renaud, la intérprete reaccionó ante la pregunta de si hubo terceros en discordia, dejando entrever que si hubo alguien, sería de parte del actor.

Por mi parte no, pero de igual forma soy de las personas que cree que nadie quita a nadie y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde, ni creo que valga la pena".

Asimismo, la artista dejó en claro que en este momento descarta una reconciliación con Novoa, aunque no cerró del todo esta posibilidad: "Este mundo es muy raro y nada está escrito. Pero mi respuesta de hoy es 'No'".

Finalmente, Isabella no tuvo más que buenos deseos para su expareja: "Le deseo que sea muy feliz y que finalmente encuentre lo que ha estado buscando toda su vida".

Como se recordará, Michelle terminó su relación con el actor ecuatoriano Danilo Carrera hace unas semanas. Incluso, Danilo fue cuestionado por reporteros sobre si esto había sucedido porque Renaud le fue infiel con Novoa, a lo cual respondió tajante que ella nunca lo engañó y hasta dijo que no conocía al histrión.

Al respecto, el actor chileno también rompió el silencio sobre el tema y aseguró que no tiene un noviazgo con Michelle, asegurando que las especulaciones surgieron porque acaban de terminar de rodar una película juntos.

No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y yo creo que la gente de ahí empezó a hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje y ya, pero no pasa nada".

Se rumora que Renaud y Matías serán los protagonistas de la nueva telenovela que alista el productor de Televisa Juan Osorio, llamada La Herencia.

