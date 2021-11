Mi horóscopo de hoy 12 de noviembre 2021: MHONI VIDENTE y las predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente te comparte las predicciones de este fin de semana para tu signo zodiacal en el amor, dinero, salud y trabajo. ¿Estás listo para conocer tu fortuna? Conoce todos los detalles en tu horóscopo de hoy viernes 12 de noviembre 2021.

Las predicciones de Mhoni Vidente toman en cuenta los aspectos astrológicos que actualmente acontecen en el cielo; ¿sabes cómo debes prepararte para la Luna Llena? Conoce en los horóscopos de hoy la fortuna de cada uno de los signos del zodiaco.

Mhoni Vidente te presenta los horóscopos para el fin de semana.

Aries

La mejor ayuda para mejorar la relación de pareja es reírse juntos. Los asuntos de dinero gozan de buenos momentos. No dude de sus aptitudes y capacidad en el trabajo. La dieta para adelgazar es fundamental para su bienestar.

Tauro

Si tiene problemas con su familia, apóyese con sus amigos; siempre estarán para usted. Alguien que le quiere compartirá un bono de dinero con usted. La competitividad pondrá tenso el ambiente del trabajo; calma. Pintar o cantar le ayudará a relajarse.

Géminis

Hay un problema delicado que pondrá de 'punta' su relación de pareja. Día excelente para gastar en eso que tanto quiere. Las decisiones del trabajo van a ser muy buenas. Cuide su coxis, vigile su postura al sentarse y caminar; más si no hace ejercicio.

Cáncer

Las cosas no son como se las ha imaginado; el amor es más complejo, dé una oportunidad a esa relación. Buen momento para intentar ahorrar dinero. En la oficina, manténgase recto y no entre en polémica. Su estado de salud no sufrirá cambiará.

Leo

Este fin de semana estará más sexy que de costumbre y alguien se lo va a decir. Si quiere aumentar su dinero, busque emprender . Las tensiones gobernarán la jornada de trabajo; tenga calma. Debe comer mejor; eso incluye carne y carbohidratos; no todo es malo.

Virgo

No se deje llevar por todo lo que dicta el corazón, piense bien antes de actuar. Juegue a la lotería, está de suerte en este día y el fin de semana. Un buen CV abre muchas puertas, hágalo. Buen momento para encontrar soluciones a sus pensamientos malos..

Libra

Gran momento para apoyar a todos sus seres queridos, en especial a sus amigos y familiares. No es necesario tanto ahorro, su economía va de lujo. Estudie todas las estrategias para crecer en su trabajo. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al juego.

Escorpio

Fin de semana ideal para una nueva aventura sexual; usted sabe si quiere arriesgarse o no. Se vislumbran progresos en lo económico; el dinero llega. Retome algún antiguo proyecto del trabajo, con ganas. La vitalidad y la energía se restablecerán.

Sagitario

Ganará la confianza de la persona que tanto le gusta e interesa; buen fin de semana amoroso. Surgen imprevistos que afectan a su cartera; ni modo, no gaste. Buena suerte en ese nuevo proyecto del trabajo. El bajo estado de ánimo puede ser por el clima.

Capricornio

Haga que el día de hoy sea muy lindo para su pareja; también puede invertir en usted. Reserve el gasto para las cosas realmente necesarias. Buenas noticias en el trabajo, sus jefes aplaudirán su actitud. Usted no es invencible, así que descanse más y haga ejercicio.

Acuario

En sus relaciones habrán tensiones y riñas; no es buen momento para usted, pero no será eterno. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus ahorro y dinero. Fin de los tiempos duros en la oficina. Para combatir la tensión diaria, baile y ría más.

Piscis

Llega alguien nuevo a su vida, podría ser un nuevo amor. Interesantes relaciones con personas de dinero; le beneficiarán. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su patrón, pero sea prudente. Busque una actividad que le motive, puede ser algo de arte.

