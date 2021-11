¿Muerte cerebral? Revelan en 'Hoy' delicada información de Carmen Salinas y Televisa queda en shock

Ciudad de México.- Gustavo Briones, sobrino de la primera actriz de Televisa Carmen Salinas, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que reveló nueva información sobre la salud de la productora y explicó si es verdad que tiene muerte cerebral.

Desde la madrugada de ayer jueves 11 de noviembre se reportó que la estrella del cine de ficheras había sido llevada de emergencia a un hospital tras sufrir un desmayo en su casa. Luego de los primeros auxilios y varios estudios, los médicos determinaron que se trató de un derrame cerebral en el tallo y que su condición es delicada.

Hace unos momentos el sobrino de doña Carmelita habló con diversos medios de comunicación a la salida del nosocomio de la colonia Roma donde ella está hospitalizada y confirmó que luego de llamar a un médico militar para que les diera una segunda opinión, este coincidió con el diagnóstico anterior y les dijo que la actriz está en estado grave y que ocupan un milagro para que sobreviva.

Ahorita le van a hacer otra tomografía... toda la familia estamos buscando más opciones y coincide en lo mismo, está grave , sigue con sus signos vitales estables, su respiración está asistida pero puede respirar por ella misma, no está intubada ", expresó Gustavo.

Briones, quien es la mano derecha de la hospitaliza, también habló en exclusiva con el matutino de Televisa y aquí reafirmó que doña Carmelita "está muy grave" y que "no puede regresar del coma".

"El médico dijo que oremos mucho, que le pidamos mucho a Dios, es inoperable, pues esperan una recuperación".

También dijo que el médico les explicó que era probable que sí los pudiera escuchar y platicó un poco con ella; incluso mencionó que al parecer tuvo una reacción durante la conversación.

El médico me dijo que el oído es lo más fuerte que tenemos y ella tiene un oído espléndido y platiqué con ella y sentí yo que movió su barbita ", explicó.

Además la conductora Andrea Legarreta le preguntó que si era verdad que la primera actriz de 82 años había caído en muerte cerebral y él aclaró que no es así.

No es verdad, no es verdad, no sé quién habrá dicho eso", expresó.