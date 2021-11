"Nos hemos peleado": Daniela Luján da reveladoras declaraciones sobre 'Una Familia de Diez'

Ciudad de México.- Daniela Luján es una actriz de Televisa que se hizo famosa desde que era muy pequeña, cuando participó en telenovelas infantiles como El Diario de Daniela y Cómplices al Rescate, en esta última entró como sustituta de Belinda.

Después de varios años Luján regresó a las pantallas de Televisa en el programa de comedia, Una Familia de Diez, donde interpreta a 'Gaby', al cual se unió desde la primera temporada en el año 2007.

Este viernes, 12 de noviembre, Daniela Luján respondió a una entrevista para TVyNovelas, donde reveló algunos secretos sobre su experiencia en el programa, ya que esta era su primera participación en la comedia a nivel televisivo. Debido a esta situación, los primeros capítulos fueron un poco difíciles para ella, ya que no sabía cómo hacer a un personaje cómico.

'Familia de diez' fue mi primer proyecto de comedia, yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba hacer comedia; ya había trabajado con gente que se dedicaba a esto y había aprendido algunas cosas, pero nunca lo había vivido hasta que llegue a la serie." comentó Luján.

Daniela continuó su explicación resaltando que se sentía afortunada de trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo; además reveló que la primera temporada se trató de un "ensayo, error" para ella, ya que solía experimentar como suele hacer en todos sus papeles.

Actualmente me siento más libre de mover a 'Gaby' como mi personaje". Indicó la actriz.

Durante la entrevista, le preguntaron a Daniela Luján cómo suele llevarse con todos sus compañeros, con quienes reveló que ha llevado una gran amistad, aunque a veces hay problemas, como en todos los lugares de trabajo.

Tengo una amistad entrañable con Mariana Botas , definitivamente; con Ricardo Margaleff , nuestra dupla es difícil de encontrar, tenemos mucha química y complicidad. Con todos me llevo muy bien, obviamente soy más cercana con algunos, pero todos somos una gran familia. Nos hemos peleado, nos hemos reconciliado y ha sido un gran viaje que esperemos dure muchos años más." Declaró Daniela Luján.

Finalmente, la actriz reveló que, pese a que podría llegar a ser enamoradiza jamás dejaría la actuación, ya que se trata de su modo de vida desde que tenía cinco años.

No concibo mi vida sin hacer esto, pero está bueno de pronto ampliar nuestros horizontes, eso no quiere decir que me retiraré de la actuación." Finalizó Daniela Luján.