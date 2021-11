Se transformó en mujer: Tras 10 años en 'Hoy' y pleito con Galilea Montijo, actor vuelve ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor está de vuelta en la pantalla chica luego de haber salido del programa Hoy por supuestos roces con Galilea Montijo y tras haberse ido a TV Azteca debido a que ya no tenía exclusividad en Televisa.

Se trata del aclamado intérprete mexicano Ernesto Laguardia, quien hace unas semanas volvió oficialmente a la televisora de San Ángel luego de varios años sin proyecto en esta empresa. Regresó a su "casa" porque forma parte del melodrama Contigo Sí que se estrenó recientemente en el canal de Las Estrellas.

Sin duda alguna el mexicano de 62 años de edad es uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana. Uno de sus escándalos más sonados es la supuesta mala relación que tenía con sus compañeras del programa Hoy Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero más con esta última. Aunque se especuló que dejó el elenco por estos roces, él mismo lo negó:

No, yo no tengo diferencias con nadie. Tengo mi punto de vista y respeto el de los demás. Tengo derecho a disentir en algunas cosas. No me interesa discutir, no tiene nada que ver con el ego", dijo en 2019.