"Tenía miedo": Novia de Octavio Ocaña revela íntimos detalles de su relación con el actor

Ciudad de México.- A dos semanas de la muerte de Octavio Ocaña, amigos, familiares y su prometida, Nerea Godínez lo siguen recordando con mucho cariño. Este viernes, 12 de noviembre, la expareja del actor que dio vida a 'Benito Rivers' subió un video a Internet donde contaba más detalles sobre su relación con el joven pelirrojo.

En el video, Godínez comenta que se conocieron durante el mes de noviembre, gracias a que tenían amigos en común y a partir de entonces se llevaron muy bien, ya que eran bastante parecidos.

Yo no lo busqué, coincidimos en una reunión con unos amigos en común y como que hubo así como un 'click'." Comenzó a narrar Nerea.

Posteriormente continuaron charlando a través de Facebook, después de que ella decidiera buscarlo, ya que, le llamaba la atención las cosas que él solía publicar en su cuenta personal.

Platicábamos muy casual y un día me invitó a una reunión con mi mejor amiga. Entonces a partir de ahí nos comenzamos a llevar super bien, éramos super amigos o super compas, como él decía." Continuó narrando Godínez.

Nerea no podía evitar sonreír al recordar la gran relación que tuvo con Ocaña al recordar la gran amistad que tenían, hasta que él comenzó a pedirle que se hicieran novios, sin embargo, ella afirmó que en un principio "tenía miedo de que se tratara de algo pasajero".

Él intentaba conmigo y yo le decía que 'no'. Tenía miedo de que fuera algo pasajero. Yo no quería que me usaran para algo pasajero. Yo le decía que fuéramos amigos, porque ya habíamos visto que nos llevábamos super bien.