¡Todo por un 10! Conductor de 'Hoy' pierde el pudor y le planta gran beso a Lolita Cortés en vivo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 12 de noviembre el público de Televisa quedó en shock al presenciar un inesperado momento entre un conductor del programa Hoy y la conocida jueza Lolita Cortés.

Como se sabe, la aclamada actriz y cantante mexicana forma parte del jurado del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y es conocida como la 'Juez de Hierro' pues no tiene pelos en la lengua y suele destrozar a la mayoría de los participantes con sus fuertes críticas e incluso hasta ha tenido diferencias con los coreógrafos.

Sin embargo, este viernes llegó al matutino de Las Estrellas un poco más tranquila pues hasta permitió que uno de los integrantes de Hoy la besara en vivo.

El conductor que tomó tremendo atrevimiento fue el personaje de 'El Indio Brayan', interpretado por Hugo Alcántara, quien hace pareja de baile con 'La Chupitos'.

Durante su presentación, el titular de la sección de La Resbaladilla del Indio trató de besar a Cortés pero se arrepintió y solo quedó muy cerquita de sus labios, sin embargo, fue la propia jueza quien le pidió que tuviera valor para besarla bien y este no la pensó dos veces.

Me tocó beso y todo pero yo digo que me tuvo miedo porque no se acercó suficiente, pero yo creo que a 'La Chupitos' sí le tiene mucho respeto porque a ella sí le da beso", reclamó Lola.