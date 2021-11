Tras renunciar 'Hoy' y 32 años en Televisa, Andrea Legarreta se une como conductora ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Salió a la luz que la aclamada artista Andrea Legarreta está próxima a conducir un proyecto fuera de Televisa a días de que ella misma confesara que había renunciado al programa Hoy. ¿Se unirá al matutino Venga la Alegría?

Hace poco la esposa del cantante Erik Rubín declaró sin tapujos que hace algunos años trató de dejar la emisión matutina más famosa de la televisión y presentó su renuncia, sin embargo, jamás dejó el programa y actualmente ya tiene más de dos décadas al aire.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", explicó.