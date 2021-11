Acabó en manicomio y desfigurada: Tras súplicas de 'Hoy', desaparecida actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Tras más de 13 años desaparecida, una querida actriz de Televisa reaparece en la pantalla de Las Estrellas luego de que conductores del programa Hoy suplicaran al público encontrarla.

Se trata de la inolvidable Adela Noriega, quien ha estado alejada del medio artístico desde que protagonizó su último melodrama en la televisora de San Ángel, Fuego en la sangre (2008), junto a Eduardo Yáñez, Nora Salinas, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Jorge Salinas.

Desde entonces, no se sabe nada de ella y su desaparición ha sido todo un enigma, pues abandonó los foros y el ojo público en medio del misterio y especulaciones. Se ha dicho mucho de Adela y su posible paradero, aunque nada está confirmado.

Entre los rumores que circulan, es que habría tenido un hijo al que presuntamente ocultó como su sobrino, un supuesto romance con un expresidente de México y hasta que quedó desfigurada tras abusar de las cirugías hace unos años pensando en un posible regreso.

Uno de los más polémicos señala que la actriz habría incluso terminado en el manicomio tras una supuesta relación tóxica con el actor Eduardo Yáñez, cuando participaron en la telenovela Guadalupe en 1993. Nada fue confirmado.

Como no hay fotos recientes de la actriz de melodramas como Quinceañera, Amor real, El privilegio de amar y El Manantial, no se sabe cómo luciría ahora que tiene 52 años, por lo que hace unas semanas, conductores del programa Hoy pidieron al público encontrarla.

Legarreta suplicó al público que quien tuviera una fotografía actual de la actriz la compartiera con la producción del matutino, ya que le parece casi imposible que nadie la haya visto ni sepa de ella.

La protagonista sí reapareció en Las Estrellas, pero para el especial '70 Años Brillando Juntos', al aire esta noche de sábado, pues recorrerán los melodramas clásicos de la televisora.

Incluso, en el video promocional, Adela aparece junto a Thalía y junto al galán y exconductor de Hoy Ernesto Laguardia en la exitosa telenovela de 1987, Quinceañera.

Se desconoce cuándo, y si alguna vez, la actriz mexicana regresará para algún proyecto o dar alguna entrevista donde pueda platicar qué ha hecho durante estos últimos 13 años, sin embargo, algo que sorprendió fueron las recientes declaraciones de la actriz Malillany Marín.

La exconductora del programa Hoy, de origen cubano, comentó en entrevista con Michelle Ruvalcaba un importante secreto de Adela. Malillany reveló cómo era en verdad la actriz, pues comentó lo que platicaba con la productora Carla Estrada, quien produjo varias de las novelas de época que estelarizó Adela.

(Decía) 'Wow, me quiero vestir como Adela Noriega'. Soy fan del trabajo de Adela Noriega. Me parece una actriz espectacular. Me la he topado en pasillos de Televisa y una sencillez impresionante y es una de las grandes protagonistas de la empresa. Me gusta la gente sencilla porque creo que es la gente que tiene talento y no tiene que ocultar nada", dijo.