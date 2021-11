Adiós Televisa: Tras unirse a 'VLA', conductor de 'Hoy' confirma que lo corrió ¿Andrea Legarreta?

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien estuvo durante casi 4 años en el programa Hoy, rompe el silencio a 14 años de su despido de Televisa y revela que ¿Andrea Legarreta lo corrió?

Se trata de Patricio Cabezut, inició como locutor en su natal Tampico, Tamaulipas donde descubrió su pasión por la conducción, aunque también tenía gusto por la música.

En entrevista con TVNotas, el conductor que tiene más de 32 años de carrera, reveló cómo fue dejar todo en Tamaulipas para perseguir un sueño en la CDMX e integrarse al matutino más visto de la televisión abierta, sin embargo, confesó que salió ¡porque lo corrieron!

Cabezut, tras experimentar en grupos musicales, en 1991 debutó en el programa de revista Pasarela, mismo que lleva "30 años al aire ininterrumpidos con la señora Maritza Lattuada, en Tamaulipas; ahí estuve casi 13 años, hasta que me vine a México en 2003", dijo.

La oportunidad de irse a la CDMX surgió por parte del productor Reynaldo López, al lado de Anaís Salazar, emisión a la que después s integrarían Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia, y en donde estuvo 3 años y medio.

Tres meses después metió a Ernesto Laguardia y a Andrea Legarreta. Fueron tres años y medio (2003-2007) muy bonitos, significó para mí dejar mi vida de Tampico y todo lo que yo estaba haciendo (...) Fue un gran paso, me abrió muchas puertas y me dio a conocer de manera internacional", mencionó.

Aunque se ha dicho que quien mueve los hilos tras los despidos y contrataciones en el matutino de Las Estrellas es Andrea Legarreta, ella ha asegurado que "nunca ha tenido, ni quisiera ese poder", pues si dependiera de ella, muchos nunca se hubieran ido.

Cabezut mencionó que quien le dio las gracias fue la productora Carmen Armendáriz, quien lo corrió de la noche a la mañana, pero antes le pidió ser coach del actor Jorge Poza, pues lo quería volver conductor mientras Ernesto Laguardia grababa telenovela.

La señora Carmen Armendáriz me despidió, de un día para otro, pero antes de eso le habló al actor Jorge Poza, a quien creyó que podría convertir en un gran conductor y me pidió que yo lo coucheara, que le diera tips y herramientas, mientras Ernesto Laguardia terminaba un proyecto de telenovela".

Según contó, Ernesto regresó y Carmen le dijo que ya no lo necesitaba, pues él se quedaría con Jorge, sorprendiéndolo con la noticia.

A los seis meses me dijo que Ernesto regresaba y que se quedaría con Jorge (Poza) y no conmigo, eso fue un jueves, me dijo: 'Patricio, mañana te despides del programa', fue muy crudo y difícil de asimilar".