Golpe a Andrea Legarreta: Actriz de Televisa rompe el silencio ¿tras ser amante de Erik Rubín?

Ciudad de México.- Luego de ser 'balconeada' por Erik Rubín, una querida actriz de Televisa y exTimbiriche reacciona a las declaraciones del esposo de Andrea Legarreta, quien aseguró que estaba enamorado de ella y lo rechazó.

Se trata de Mariana Garza, quien fue abordada por medios de comunicación en un evento mientras estaba con su hija María, quien participa en una obra de teatro protagonizada por Itatí Cantoral, la cual se estrena el próximo 2 de diciembre.

En esta puesta en escena, la talentosa joven alternará el papel con Nina Rubín, hija de Erik y la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta.

Aprovechando que hablaban de los Rubín, le preguntaron a la actriz qué pensaba de que él dijo que ella y Thalía le rompieron el corazón cuando estaban en Timbiriche.

Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón. De chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló", confesó Rubín ante las cámaras.