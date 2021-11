A 2 semanas de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana lo recuerda con conmovedor mensaje

Ciudad de México.- El pasado viernes, 29 de octubre, la familia Ocaña se vistió de luto, después de que supieran que uno de sus integrantes, Octavio, mejor conocido como 'Benito Rivers', actor de Vecinos, falleciera de forma inesperada en un trágico accidente durante una persecución policíaca en la autopista Champa-Lechería, en el Estado de México.

A dos semanas de la defunción del actor, la Plaza de las Estrellas rindió homenaje al actor de Televisa al develar nuevamente las huellas de Octavio Ocaña en el Paseo de las Luminarias, el pasado viernes, 12 de noviembre. Al evento acudieron Bertha y Ana Ocaña, hermanas de la joven celebridad, así como su prometida, Nerea Godínez.

Horas después del evento, Bertha Ocaña publicó un conmovedor mensaje para su difunto hermano, a quien le prometió que le hablaría de él a sus hijos; además de llevarlo a conocer sus "huellitas", mismas que colocó en el año 2005 durante las primeras temporadas de Vecinos.

Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos aunque aún no existen, aunque aún no están planeados. Siempre me dijiste que 'haber para cuándo te hacía tío' y creo que sí me tarde." Comenzó a narrar Bertha.