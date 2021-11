Tras 22 años en Televisa y duro divorcio, actriz desprecia telenovela; no soporta a protagonista

Ciudad de México.- La querida actriz Marlene Favela, quien debutó en Televisa en 1999, no estaría en la segunda parte que se rumora de La Desalmada porque presuntamente no soporta a la protagonista, Livia Brito.

Así lo reportó el canal de YouTube de El Borlote, el cual aseguró que Marlene despreció unirse a la segunda parte del exitoso melodrama producido por 'El Güero' Castro pese a que esto significa rechazar una buena oferta económica.

Aunque la vida no está para despreciar trabajos, la tranquilidad no tiene precio, es por ello que Marlene Favela agradece al productor José Alberto 'El Güero' Castro el haberla considerado para la segunda entrega de la exitosa telenovela 'La Desalmada', pero no quiere estar cerca de los problemas, entiéndase Livia Brito".