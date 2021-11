Tras pleito con ejecutivos y 27 años en TV Azteca, Televisa da mala noticia a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ventilarse supuestos roces con ejecutivos de TV Azteca y hasta se dijera de un posible veto luego de 27 años en la empresa, Televisa da una mala noticia a la titular de Ventaneando, Pati Chapoy.

Luego del reestreno de la telenovela Amor en Custodia en Azteca Uno, Televisa contraatacó al anunciar que el 27 de octubre se reestrenaría Rubí, melodrama del 2004 protagonizado por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.

Esta versión, producida por José Alberto 'El Güero' Castro y basada en una historia original de Yolanda Vargas Dulché, fue uno de los proyectos más exitosos de Televisa y la empresa lo confirma al 'hundir' el rating del programa conducido por Chapoy desde hace 25 años, Ventaneando.

Según presumieron en sus cuentas oficiales, la retransmisión de Rubí por Las Estrellas registró 1.8 millones de televidentes esta semana, mientras que la de la jefa de espectáculos del Ajusco apenas alcanzó 729 mil en el mismo horario.

¡Gracias a ti!, "Rubí" superó a la competencia por 141 por ciento y se posicionó como lo más visto en su barra de horario con una audiencia de 1.8 millones de televidentes", escribieron en la cuenta oficial de Televisa.

Este duro golpe viene luego de que rumores sobre su posible salida de la empresa empezaran a cobrar fuerza después de la llegada de los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, con quienes no tendrían buena relación.

Hace unos días se dijo que Chapoy vetó a los Premios de la Radio de Ventaneando, lo que habría molestado a altos mandos del Ajusco como Sandra Smester, directora general de contenidos.

Si bien sí terminaron pasando al aire unos momentos de la gala, ni Ceriani ni Elisa aparecieron en la cápsula ni promocionaron el programa que tienen ahora transmitiéndose por el canal A Más, como lo hicieron en Venga la Alegría.

Cabe mencionar que rumores de su salida definitiva aún permanecen en calidad de especulaciones, sin embargo, estos son cada vez más fuertes, por lo que habrá que esperar alguna declaración oficial de la periodista o de algún ejecutivo.

