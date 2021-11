Tras renunciar a 'Hoy' y sin exclusividad en Televisa, actriz exhibe a Legarreta y Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exconductora del programa Hoy, quien dejó Televisa en 2017 tras quedarse sin contrato de exclusividad, habla de la etapa que vivió en el matutino de Las Estrellas y si tuvo roces con las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz cubana Malillany Marín, quien fue conductora del programa Hoy en 2015 y participó en telenovelas de la televisora como Rebelde, Hasta que el dinero nos separe y Dos hogares.

Tras 15 años en la empresa de San Ángel, Malillany se fue años más tarde, presuntamente porque estaba molesta porque le quitaron su exclusividad.

En entrevista exclusiva con el conductor Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, Malillany se sinceró sobre lo que vivió en Hoy.

Yo me había ido después de hacer mi última telenovela y cuando regreso me invita Carla Estrada, quien estaba produciendo el programa 'Hoy'. Cuando fui a hacer las pruebas muy lindo todo mundo. No vi ni sentí nada".

Tras ser elegida para integrarse luego de varias pruebas, la actriz mencionó que empezaron a incomodarle varias cosas. Aunque no especificó cuáles fueron, sí elogió a su excompañero Raúl 'El Negro' Araiza, pues aseguró que la apoyó mucho.

Me integró al programa y al principio estuvo padre luego... empecé a no sentirme muy cómoda con algunas cosas. Quiero agradecerle al 'Negro' Araiza por el gran ser humano que es. Para mí era difícil, estaba comprando mi casa y trabajándole duro, a veces estaba tan cansada. 'El Negro' se portó increíble conmigo", dijo.

La cubana de nueva cuenta reiteró que no con todos tuvo una amistad, pero de igual forma agradece todas las enseñanzas, aunque haya habido algunos roces: "Aprendí mucho en el programa 'Hoy'. En la vida hay maestros de vida, algunos te enseñan con amor y otros de otras maneras pero lo importante es aprender. yo me quedo con lo mejor de cada situación y creo que aprendí mucho".

Sobre su salida, reveló que ella decidió irse, pues su pasión es la actuación y no la conducción. "Cuando terminó Carla yo dije: 'me voy', porque yo soy actriz, extraño hacer lo mío y me fui a hacer la serie de José José", recordó.

¿Tuvo rivalidad con Andrea Legarreta? No, pues la conductora le agradeció a la esposa de Erik Rubín por ayudarla y guiarla, pues aunque ya había tenido algunos proyectos como presentadora, no lo dominaba al 100 por ciento.

A Andrea tengo mucho que agradecerle porque Andy me decía: 'mira, cuando empiezas una nota la terminas tú' y me daba tips, porque yo sí había hecho cosas pero nunca con el rigor que tiene que tener una para llevar un programa por las mañanas tan importante".

Incluso, también le agradeció a Juan José 'Pepillo' Origel, sin embargo, omitió dar detalles de cómo se llevaba con Galilea Montijo.

Andrea me ayudó, Pepillo también ...hubo compañeros con los que tuve más clic que otros pero eso se da en todos lados, haces amistad (....) aprendí mucho y sí me hubiera gustado tener más participación porque sabemos que las notas salen en el prompter y están asignadas".

Incluso mencionó que Raúl Araiza y Jorge 'El Burro' Van Rankin le enseñaron albures muy típicos entre mexicanos. Aunque se refirió a Andrea y Galilea como "grandes conductoras", no profundizó mucho sobre la tapatía, lo que hace pensar que con ella no tuvo una gran relación.

Finalmente, Malillany reiteró que para ella el matutino fue una gran escuela y que está muy agradecida, además de que reiteró que sí pudiera, sí volvería a vivir la experiencia.

Como se recordará, la actriz debutó como empresaria con una línea de skincare en la que ofrecerá cremas y serums para el rostro 100 por ciento orgánicos.

Fuente: Canal de YouTube de Mich TV e Instagram @malillanymarin