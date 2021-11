Tras romance en 'VLA', actor traiciona a Televisa y vuelve a TV Azteca; ejecutivos lo vetaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar en TV Azteca en el 2004 e irse a Televisa en el 2015, el ganador de la tercera generación de La Academia está de vuelta en el Ajusco y dejó en shock a todos.

Se trata del actor y cantante Carlos Rivera, quien no regresó a los foros de TV Azteca para visitar a su pareja, la conductora de Venga la Alegría Cynthia Rodríguez, sino por otra razón muy importante.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Martha Figueroa, el ahora integrante del reality de Las Estrellas ¿Quién es la Máscara? tuvo que recurrir al Ajusco pues necesita ensayar para un gran concierto que prepara y no había encontrado lugar para hacerlo.

En el programa de Televisa Con Permiso, con Pepillo Origel, la conductora dijo:

Me contaron, aquí sí una persona de la mesa de redacción, que lo vio con sus ojos que ya regresó a la televisora del Ajusco. Sí, que anda ahí Carlitos porque fíjate que él va a dar un concierto muy grande, antes de que termine el año, y se va a presentar ya en un presencial en un súper concierto y no encontró ningún lugar para ensayar", mencionó.

Martha agregó: "O sea, estaba buscando una bodega, estaba buscando un foro, estaba buscando a ver en dónde y no encontró, que no había local, nave, no había nada donde pudiera él ensayar, más que encontró un foro que le rentaron y entonces se fue a la televisora del Ajusco y le rentaron su foro", mencionó.

Figueroa además recalcó que el cantante había acabado en malos términos con la televisora por cuestiones de su contrato, ya que por este no podía visitar otras empresas, por lo que probablemente estaba vetado.

Le tenían agarrado su contrato muchos años, y él quería ir acá y acullá y no lo dejaban, entonces ya que lo soltaron no quedaron muy amigos", mencionó.

Finalmente, comentó que todos los empleados y el talento que actualmente forma parte del Ajusco quedó en shock al verlo de regreso, aunque no esté de planta pues solo va a ensayar y sus visitas son temporales.

La gente cuando lo ve entrar se pregunta: '¿ya regresó Carlos?', pero no, está en un foro ensayando las canciones para el show que va a dar antes de fin de año", dijo.

Fuente: Con Permiso e Instagram @_carlosrivera