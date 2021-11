Adiós Televisa: Tras 30 años al aire, 'corren' a conductor de 'Hoy' por "vulgar e insoportable"

Ciudad de México.- Seguidores del programa Hoy quieren fuera a un polémico conductor y actor de telenovelas, quien lleva 30 años en Televisa y hace unas semanas confirmó la decisión que tomaron ejecutivos sobre si se quedará o no en el matutino.

Se trata de Arath de la Torre, quien hizo enfurecer a la audiencia del matutino al que se integró a inicios de este 2021 por un comentario que hizo al aire a la primera actriz Carmen Salinas, actualmente en coma y muy grave en un hospital.

Hace tan solo unas semanas, días antes de que sufriera una hemorragia cerebral, Carmelita regresó a las telenovelas en Mi Fortuna es Amarte, por lo que acudió al foro de Hoy para promocionar el melodrama y hablar de su personaje.

La actriz de 82 años siempre ha tenido su estilo al dar entrevistas y terminó incomodando al conductor, quien hizo comentarios fuera de lugar que fueron duramente criticados por usuarios en redes.

Mientras que la actriz leía de su celular los nombres de todos los que conformaban el elenco, Arath hacía gestos a la cámara como burlándose de la artista. Fue ahí que hizo una 'broma' que fue calificada como "insensible y grosera".

Ah, sí hizo su tarea, ahora cuéntenos sobre sus memes. No no es cierto, bueno, pero ahora cuéntenos un poco de su personaje", le dijo Arath mientras que Carmelita le pidió más tiempo para seguir hablando de sus compañeros.

Lugo de la hospitalización de la primera actriz, se desataron los comentarios en contra del también actor y exigieron que salga del matutino, pues sostienen que tiene una "mala vibra" y "no sabe tratar a los invitados".

¿Que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo".

Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre".