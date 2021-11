Adiós Televisa: Tras llegar a 'VLA' y 18 kilos menos, villano de novelas reaparece ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien se hizo famoso con sus papeles de villano en exitosos proyectos de Televisa y TV Azteca, reapareció con una dura noticia y tras haber perdido 18 kilos por sus problemas de salud.

Se trata del aclamado intérprete de cine, teatro y televisión Tomás Goros, quien estuvo grave hace alrededor de 6 meses cuando se contagió de Covid-19 y requirió estar intubado durante 11 días para poder salvarle la vida.

Semanas atrás el intérprete de Como dice el dicho brindó una serie de entrevistas exclusivas a programas de la empresa del Ajusco como Ventaneando y Venga la Alegría en las que habló de su lucha contra el coronavirus y cómo ha sido su recuperación.

Pese a que estuvo grave de salud y su vida corrió peligro, Goros regresó a los foros de televisión totalmente recuperado y tan galán como lo ha sido siempre.

Durante una reciente plática que tuvo con la revista TVyNovelas, el actor de melodramas como Destino, Un nuevo amor y Golpe bajo contó la pesadilla que vivió luego de contraer Covid-19.

Tomás fue sincero y relató que hubo momentos en los que pensó rendirse y no continuar, sin embargo, fue su hijo, quien acaba de cumplir 11 años, quien lo impulsó a salir adelante y ganar la batalla contra esta peligrosa enfermedad.

Afortunadamente el intérprete de 'Garnica' en la narcoserie de Telemundo El Señor de los Cielos ya está totalmente recuperado y contó que hace unos meses se sometió a varios estudios que arrojaron que está muy bien de pulmones y corazón.

Afortunadamente ya no, me di a la tarea de cumplir con los ejercicios que me recetó el neumólogo, dije: 'Tengo que salir de esto, y bien'... Asimismo, llevé una buena alimentación para recuperar mi peso de manera sana y, en mi desesperación por salir adelante, también empecé a hacer ejercicio", detalló.