Adiós a una leyenda: Filtran dura noticia sobre Carmen Salinas en 'Hoy' y dejan en shock a Televisa

Ciudad de México.- La primera actriz de Televisa Carmen Salinas tiene muy preocupados a todos sus televidentes y también colegas del medio artístico debido a que ya cumplió más de 90 horas en coma y su familia espera un milagro para que despierte y libre esta batalla.

Cuando los sobrinos de doña Carmelita rompieron el silencio y revelaron porqué había sido hospitalizada de emergencia detallaron que la también cantante y productora había sufrido un derrame cerebral, sin embargo, un integrante del programa Hoy destapó otra versión.

Durante la mañana de este lunes 15 de noviembre el reportero Sebastián Reséndiz realizó una transmisión en vivo desde el hospital donde se encuentra la intérprete del cine de ficheras y detalló que en realidad la artista mexicana no sufrió un derrame.

Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento, a Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como todos creímos", declaró.