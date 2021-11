¿Furiosa? Tras confesión de amante de Erik Rubín, Andrea Legarreta le manda recadito en Instagram

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa Andrea Legarreta aprovechó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a su esposo Erik Rubín luego de que su exnovia Paulina Rubio reapareciera en los medios de comunicación y contara secretos del romance que tuvieron.

La conocida 'Chica Dorada' fue una de las más recientes invitadas de Yordi Rosado en su canal de YouTube y aquí hizo inesperadas revelaciones.

"El amor con Erik fue algo muy... era mi alma gemela de alguna manera. Éramos muy jóvenes y éramos como el agua con aceite".

La también actriz detalló que Rubín fue "su alma gemela" y contó detalles del intenso amorío que tuvieron, además de que aseguró que ella fue la que tuvo enamorado al cantante siempre.

Yo nunca me peleé por Erik, yo siempre pensé que Erik estaba 'towards me' (que se inclinaba hacia mí) entonces como que me valía ma... (ríe) más bien él tenía que sacar las cuentas, ni siquiera sabía que estaba decidiendo", declaró.