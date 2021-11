Gustavo Adolfo Infante vuelve a confesar que no tolera a Bárbara de Regil: "Me cae gordísima"

Ciudad de México.- El periodista y especialista en espectáculos Gustavo Adolfo Infante de nueva cuenta demostró que no tiene 'pelos en la lengua' y volvió a revelar que no soporta ni un poco a la polémica actriz Bárbara de Regil.

Resulta que durante la reciente transmisión del programa Sale el sol los conductores retomaron la polémica que creó la chica fitness durante este fin de semana cuando se grabó llorando en varias ocasiones por la terrible muerte de su perrita Nala.

Tanto Gustavo como sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado coincidieron en que entiende el dolor que siente De Regil porque perder a una mascota, es como perder a un miembro de la familia.

Sin embargo, el polémico periodista de inmediato aprovechó para reafirmar que Bárbara 'no es Santo de su devoción', aunque sí la defendió de los ataques que le hizo la actriz de Televisa Gala Montes.

Yo te voy a decir algo, Bárbara de Regil a mí me cae pero en el ombligo, en el caracol del ombligo pero no puede soportar el éxito (de ella), pero esta muchacha Bárbara de Regil me cae gordísima tiene millones y a esa muchacha no sé cuántos la sigan", expresó Adolfo Infante.