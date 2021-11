"Lárgate de TV Azteca": Productor de 'VLA' hunde en vivo a conductor y lo 'corren' por "odioso"

Ciudad de México.- El productor de Venga la Alegría exhibió a un conductor del matutino de TV Azteca quien ha sido criticado en varias ocasiones por su actitud y quien ya se ha dicho que podría salir del programa por esta razón.

Durante la dinámica 'Un productor' dijo dirigida por 'El Capi' Pérez caracterizado como 'Margarita Mckenzie', encargada de Recursos Humanos de la televisora, salió a la luz esta información.

Luego de que le productor Dio Lluberes respondiera a algunas preguntas, el elenco tenía que adivinar cuál era el conductor que Lluberes había mencionado.

El momento ocurrió cuando le preguntaron al productor quién cree que haya sido el conductor que fue "el más enfadoso en su adolescencia".

Aunque la mayoría mencionaban a Laura G refiriéndose a ella con fuertes adjetivos como "pesada" y "castro...", el productor mencionó a otro: William Valdés.

El exconductor del programa Hoy, quien tras dejar Univisión, Televisa y Estrella TV se incorporó al matutino del Ajusco, decidió primero aclarar que presuntamente no es así, con el objetivo de que no lo criticaran.

Yo no soy enfadoso, nomás para el público para que no me siga echando hate", aclaró el cubano.