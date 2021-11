Se divorció: Tras veto de Televisa y bajar 15 kilos, querida conductora se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien triunfó en telenovelas de Televisa y tras su divorcio impactó al perder 15 kilos, rompe en llanto en pleno programa en vivo luego de recordar a su expareja.

Se trata de la querida conductora boricua Adamari López, quien no pudo contenerse luego de la presentación de Adrián Di Monte y Sandra Itzel, y se mostró ahogada en llanto en el reality Así se Baila de Telemundo, donde es parte del jurado.

Adamari no pudo evitar llorar al ver a la expareja en el escenario bailando al ritmo de Saturno, pues hace unos meses confirmaron su divorcio luego de una década juntos, detalle que tocó el corazón de la conductora, quien también anunció su separación del padre de su hija, el bailarin español Toni Costa, en mayo.

Y esque la letra del tema de Pablo Alborán representaba lo que vivía la pareja tras finalizar su relación.

'Saturno' era una de mis canciones favoritas y yo decía como de ojalá que nunca me toque experimentar la letra de esa canción y es una canción que es un reto para mí bailarla porque cada vez que la escucho se me hace un nudo en la garganta. A mí me hubiera encantado que Adrián fuera el padre de mis hijos y hay una parte en la canción que dice 'en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos'", dijo Sandra.