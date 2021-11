Televisa: Tras confesar soltería, captan a Danilo Carrera y Michelle Renaud ¿en pleno romance?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 15 de noviembre la revista TVyNovelas sacó en su portada que podría haber una posible reconciliación entre los actores Danilo Carrera y Michelle Renaud, pues fueron captados muy juntitos en los pasillos de Televisa.

Hace un par de semanas el protagonista del melodrama Contigo sí apareció en un importante evento de la Ciudad de México y frente a diversos medios de comunicación como el programa Hoy declaró que ya estaba soltero.

Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación", dijo.

Por su parte, Renaud no había querido hablar al respecto y a través de su cuenta oficial de Instagram solo compartió la frase: "Una relación solo funciona cuando los dos tienen la misma intención. ¡Crecer juntos!".

Sin embargo, al ser entrevistada por TVyNovelas, la guapísima actriz no descartó que pueda darse un nuevo romance entre ella y Danilo.

¿Crees que exista la posibilidad de una reconciliación?", le preguntaron y ella contestó: "No lo sé, la vida es una telenovela".

Asimismo, la protagonista del melodrama Hijas de la Luna confesó que aún está pasando por un duelo debido al rompimiento con Carrera: "Viviendo la vida, aprendiendo y súper agradecida de todos los momentos vividos; no me arrepiento de nada, he sido muy feliz…".

Pero los paparazzis de la mencionada revista se llevaron tremenda sorpresa cuando captaron a Michelle y a su exnovio muy acaramelados en los pasillos de la televisora de San Ángel y dándose un amoroso beso. ¿Será que ya hay reconciliación entre los actores?

