Tras desprecio a Andrea Legarreta en 'Hoy' y unirse a 'VLA', amante de Erik Rubín exhibe su romance

Ciudad de México.- Tras haber estado en TV Azteca y luego en Televisa, donde desairó a Andrea Legarreta en el programa Hoy, una famosa amante del pasado de Erik Rubín rompe el silencio sobre su romance.

Se trata de la querida actriz y cantante Paulina Rubio, quien reveló cómo fue su amorío con el exTimbiriche luego de que fuera señalada por ignorar a la esposa de este, la conductora Andrea Legarreta, en el matutino de Las Estrellas la semana pasada.

Luego de dar entrevistas exclusivas a Anette Cuburu para Venga la Alegría y a Pati Chapoy para Ventaneando, 'La Chica Dorada' se sentó en la sala de Yordi Rosado y le dio los pormenores de cómo fue el polémico romance con Rubín que habría desatado su rivalidad con Alejandra Guzmán.

Todo empezó cuando Yordi le preguntó si era una "novia difícil o dura", pues la cuestionó sobre las declaraciones de 'La Guzmán', quien en la entrevista que tuvo con él le dijo que sí había sido real que ambas lanzaron las canciones Hey Güera y Ese hombre es mío porque se peleaban por Erik.

No... yo nunca me peleé por Erik, yo siempre pensé que Erik estaba 'towards me' (que se inclinaba hacia mí) entonces como que me valía ma... (ríe) más bien él tenía que sacar las cuentas, ni siquiera sabía que estaba decidiendo", dijo, asegurando que fue ella quien siempre tuvo enamorado a Erik.

Sobre su relación con el cantante, Paulina agregó que el exTimbiriche "era su alma gemela", pero la relación se tornó muy intensa.

El amor con Erik fue algo muy... era mi alma gemela de alguna manera. Éramos muy jóvenes y éramos como el agua con aceite".

"¿Eran muy explosivos?", le preguntó Yordi y la cantante dijo: "No... esque Erik era tremendo", mientras Yordi cuestionó "quién era más cabr...", si él o ella.

No pues yo", dijo entre risas.

¿Por qué terminaron?

"Yo crecí tarde de muchas cosas... luego Erik era raro pero no raro, entonces no entendía nada. Un día le dije: '¿Me estás viendo o no?, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Qué te pasa?'.. no sé, él iba pa' allá y yo iba p'acá", dijo sobre el quiebre de su romance.

Rosado le preguntó a 'La Pau' si era cierto que en una ocasión lo bajó del auto y ella dijo que sí.

Varias veces. Era un momento que ya no podíamos... teníamos una hora en el coche y él así como es él y yo también y ya la charla no iba para otro lado y alguien tenía que parar el coche y bajarse o... ya era demasiado", finalizó sobre su amorío con Rubín.

Momento a partir del minuto 52:35 del video:

Cabe mencionar que la semana pasada le llovieron críticas a 'La Chica Dorada' por presuntamente portarse mal con Andrea al aire ya que algunos sospecharon que sería por "celos".

Sin embargo, Legarreta dijo a los medios que ella prefería pensar "que no fue así" y descartó algún tipo de desaire de su parte.

Erik y Andrea llevan 21 años casados y hasta ahora han demostrado ser un matrimonio sólido pese a los rumores de divorcios y de infidelidades en los que los han involucrado.

