Vetado y mantenido: Tras ir preso, galán de Televisa acaba en la ruina; ni TV Azteca lo contrata

Ciudad de México.- Tras estar en prisión durante cinco meses por golpear a su expareja, un famoso actor de Televisa sigue teniendo problemas para encontrar trabajo, pues debido a lo que pasó nadie lo contrata y no tendría ni para pagar la renta.

Eleazar Gómez, quien debutó en el Canal de Las Estrellas en 1995 como actor infantil, está pasando por el peor momento de su carrera luego de haber estado en la cárcel por agredir a su expareja Tefi Valenzuela.

El también cantante solía ser uno de los galanes juveniles del momento en la televisora de San Ángel tras participar en telenovelas como Rebelde, Lola, érase una vez, Atrévete a soñar y Miss XV, sin embargo, ahora nadie lo contrata.

Según exhibió TVNotas hace unas semanas, el actor estaría vetado de Televisa, TV Azteca y todas las televisoras luego de salir en marzo bajo libertad condicional. Además, ante la falta de ingresos, tuvo que regresar a vivir con su mamá porque ni siquiera tendría para pagar la renta.

Así lo publicó Álex Kaffie en su columna, quien comentó que Eleazar tiene dinero para comer y gastos personales porque supuestamente su hermana, la actriz Zoraida Gómez, lo mantiene.

Ahora es ella quien habló de su hermano con la prensa mientras estaba en un evento, quien confesó que no ha sido fácil para su hermano la vida luego de salir de la cárcel, pues ha tenido dificultad para conseguir proyectos en la TV.

Hay mucha gente que lo conoce desde hace mucho tiempo. Él está trabajando en la música ahorita pero como les digo, él no descarta el tema de actuar, más adelante, pro sí está trabajando. Creo que igual y por eso no han llegado propuestas así tal cual pero él está trabajando en su música, vamos a ver cómo le va y a apoyarlo".

Tras revelar que Gómez sigue tomando sus terapias para controlar su ira, dijo que le encantaría trabajar con él.

Me encantaría hacer una serie con mi hermano, seria lo máximo. me parece que es un gran actor y me gustaría muchísimo trabajar con él pero ya será que a los productores y directores se les prenda el foco y ver si hay una posibilidad ahí".