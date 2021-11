Adiós Chapoy: Tras renunciar a TV Azteca, esta conductora se queda al frente de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, rompió el silencio sobre su retiro de la televisión y quién la sustituiría en el programa de TV Azteca que lleva 25 años al aire.

Las confesiones de la periodista de espectáculos se dieron durante el tan esperado Escorpión Al Volante con el Escorpión Dorado, con quien se sinceró sobre distintos temas de su vida laboral y personal que han desatado escándalos.

Al ser cuestionada sobre la competencia que existe actualmente en otros medios digitales, Pati se mostró positiva, asegurando que esto significa que más gente puede tener un trabajo.

El youtuber luego recalcó que "todo mundo quiere ser el nuevo Pati Chapoy", y la titular de Ventaneando se mostró tranquila, pues mencionó que es normal, aunque contó que todos creen que los medios son fáciles, cuando no lo son.

El Escorpión luego le hizo una de las preguntas más esperadas: "¿Hay algún momento para retirarse?", a lo que la periodista respondió sin titubear: "Siempre", asegurando que quien dé los espectáculos después "ya no es problema mío".

Sobre cómo es que Ventaneando lleva 25 años al aire y por qué ella sigue al frente, dijo:

Además, mencionó que su programa marca la agenda y lo que difunden ahí "al otro día se ve en los demás medios", además de que reveló un importante secreto que esconden todos los medios.

"¿Es cierto que tienes un archivo X de alerta roja para que todos los que están en edad de riesgo en el mundo del espectáculo saques una especial a las dos horas?", le preguntó el youtuber, a lo que Pati dijo:

Sí, ¿sabes cómo se llama? Operación Zopilote . Por so sale todo en friega, a eso nos dedicamos. Ahorita tenemos listos varios, pero no te digo (cuáles)", dijo pero luego admitió que alistaron el de Carmelita Salinas luego de que fuera hospitalizada y quedara en coma. "Para allá vamos todos", añadió.

Sobre si llegará a la edad de la escritora Elena Poniatowska (89 años) pero conduciendo, dijo:

Quién sabe... fíjate que ese rollo de en qué momento voy a parar lo traigo desde hace varios años. Te voy a decir una cosa: si algún día decido dejar 'Ventaneando' o me dan las gracias, no significa que me voy a quedar de manos cruzadas y me voy a poner a tejer o pintar mi cosa, quiero seguir haciendo cosas".