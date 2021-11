¡Adiós 'Hoy'! 'Corren' a famosa actriz de Televisa y se ahoga en llanto al aire: "No se vale"

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien ha trabajado en distintas producciones de Televisa, confesó que hay personas que la quieren fuera del programa Hoy y se ahogó en llanto frente a las cámaras del matutino.

Se trata de la conocida artista Pía Sanz, quien ha destacado en el medio artístico como bailarina concursando en realitys como Mira quién baila pero también actuando en exitosos melodramas como El vuelo del Águila, Vencer el desamor, La piloto y algunos otros.

Actualmente la guapísima mujer rubia forma parte del concurso matutino Las Estrellas Bailan en Hoy al lado del también actor Moisés Peñaloza.

Este lunes 15 de noviembre se pudo ver a Pía llorando devastada frente a las cámaras de Hoy debido a que está recibiendo muchas críticas en las redes sociales. La actriz asegura que siempre que llega a la pista de baile lee mensajes en las redes sociales de personas que no la quieren concursando por el simple hecho de ser bailarina.

Me cuestan los mensajes que ponen en las redes, siempre hay alguien a quien le gusta molestar y aunque dices 'no, no hay que tomárselo personal', estás esforzándote y sí pude ser bailarina, de eso comía, de eso trabajé", dijo ahogada en llanto.