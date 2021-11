Adiós 'Hoy': Tras irse a Televisa, TV Azteca quita veto a exconductora de 'VLA' para hundir a Chapoy

Ciudad de México.- Sueltan una bomba contra la titular de Ventaneando Pati Chapoy y el conductor Daniel Bisogno, pues revelan que una polémica exconductora de Venga la Alegría, quien se fue a Televisa tras ser vetada, regresaría a TV Azteca.

En exclusiva, el youtuber Alejandro Zúñiga reveló que Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like, estarían negociando el regreso de Raquel Bigorra a TV Azteca para que se integren a su programa de espectáculos, actualmente transmitido por A Más.

De muy buena fuente me he enterado que 'Chisme No Like' está buscando a una tercera conductora para integrarse a su equipo, que vendría siendo Raquel Bigorra. Están en negociaciones con Raquel para que se convierta en la tercera integrante de 'Chisme No Like", dijo el youtuber.