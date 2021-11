Ejecutivos de Televisa 'amenazan' a actriz por opacar a protagonista ¿y la corren de novela?

Ciudad de México.- La polémica actriz de origen ruso Irina Baeva estaría causando conflictos en la nueva telenovela de Televisa Amor Dividido, ya que aseguran que quiere robarle cámara a la protagonista Eva Cedeño.

En el programa Con Permiso, transmitido por Unicable, Pepillo Origel y Martha Figueroa comentaron sobre esta situación y exhibieron a la pareja de Gabriel Soto, quien es la antagonista en la historia protagonizada por Eva, Gabriel y Andrés Palacios.

"Algo que está llamando la atención es el comportamiento de Irina Baeva. Ya habíamos mencionado que no sería la protagonista, ella es la villana. Dese el inicio la producción quería presentar primero a los protagonistas: A Eva, Andrés y Gabriel y el resto del elenco tenía que esperar a dar entrevistas después de ellos", explicó Pepillo.

Origel reveló que en la producción tuvieron que regañar a la actriz porque le estaría robando la atención a Eva, pues no se le despegaría a su pareja, el ex de Geraldine Bazán.

Me contaron que ella no se le separa a Gabriel y la producción le dijo: 'A ver niña, él es el que tiene que estar en esto y tú cuando te hablen', pero está acostumbrada a estar pegada a Gabriel y eso no le está gustando mucho porque Eva tiene que estar ahí... como que Irina le roba a la protagonista".