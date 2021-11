Golpe a TV Azteca: Gustavo Adolfo Infante abandona 'Sale el Sol' y se une a Televisa

Ciudad de México.- Luego de varios años en las filas de Imagen Televisión, el conductor Gustavo Adolfo Infante apareció en un programa de Televisa, dejando en shock a todos y desafiando el veto entre televisoras.

Y esque el polémico periodista de espectáculos decidió abandonar los foros de Sale el Sol y De Primera Mano para integrarse a las grabaciones del programa de comedia Perdiendo el juicio.

Gustavo participó en el capítulo 7 de la temporada 1, en el juicio de Jorge 'Coque' Muñiz, quien fue 'juzgado' como parte de la dinámica por la vez que se equivocó al interpretar el himno nacional.

Infante participó como el reportero que comunicaba todo lo que pasaba en el juicio al público. Por primera vez en años, sostuvo un micrófono de la televisora de San Ángel, empresa en la que trabajó hace décadas y junto a nada más y nada menos que Pati Chapoy.

Esta no es la primera vez que Gustavo visita Televisa, pues hace unas semanas tmb estuvo en el programa de Israel Jaitovich Más Noche y La Cantina del Tunco, sin embargo, no ha pisado TV Azteca, probablemente por su fuerte rivalidad con Chapoy.

Cabe recordar que la periodista Angélica Palacios dijo en octubre que se rumora que al periodista lo querrían fuera de Sale el Sol y por esa razón habrían incluido en el elenco a alguien con quien no tendría buena relación: el exconductor del programa Hoy Álex Kaffie.

Me he enterado de muy buena fuente que le están haciendo la vida de cuadritos en Grupo Imagen. Me estoy enterando que a Gustavo le han puesto varias piedritas en Grupo Imagen, especialmente en 'Sale el Sol' (...) A Gustavo no lo quieren en 'Sale el Sol' y para hacerlo enojar y que se vaya del programa le pusieron a Álex Kaffie, para hacerlo incomodar", dijo.