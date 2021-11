¿Luis Miguel los buscó? Aracely Arámbula permitiría que sus hijos convivan con su familia paterna

Ciudad de México.- No es un secreto que Luis Miguel ha permanecido ausente en la vida de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, razón por la que ambos se distanciaron, ya que, el 'Sol' también se ha desentendido económicamente de ellos, a quienes no les pasa manutención, según denuncias de la actriz.

Debido a ello, Aracely Arámbula sorprendió después de declarar que está abierta a que sus hijos convivan con su familia paterna, esto a pesar de que la celebridad ha luchado porque la privacidad de sus pequeños sea respetada por la prensa.

En contraste, la actriz señaló que podría iniciar un proceso legal en contra de la reportera que abrió la puerta de su automóvil y expuso a sus hijos durante un encuentro con la prensa en Estados Unidos.

Finalmente, la madre de Daniel y Miguel declaró que sus hijos no tienen interés en convertirse en figuras públicas, por ello es que siempre defenderá su privacidad.

Yo les pregunté ese día a mis hijos... ¿ustedes quieren salir públicamente? Mañana los sacó felizmente, porque me siento muy orgullosa de ellos, y ellos dijeron que no, y yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad, y no depende de nadie más, depende de mí soy su mamá y de mi familia, pero ellos no desean ser artistas, y después de ese encontronazo, menos." finalizó Arámbula.